Les 3 et 4 juin le château de Dampierre-sur-Boutonne célèbre ses jardins et vous convie à un week-end d’animations de 10h30 à 18h30. Pique-nique dans les jardins, buvette, visites thématiques, jeux et ambiance vénitienne. Brocante le dimanche. Retrouvez tout le programme sur le site www.chateaudampierre.fr, sur Facebook, et par téléphone au 05 46 24 02 24.