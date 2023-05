Retour au Top 14 pour les joueurs du Stade rochelais, une semaine après leur sacre en Champions cup dimanche dernier à Dublin, en Irlande. Les Jaune et noir ont en effet réalisé l’exploit de remporter un deuxième titre consécutif de champions d’Europe. Pour cette 26e et dernière journée du championnat de France, les hommes de Ronan O’Gara jouent ce dimanche à domicile avec la réception du Stade français. Assurés de disputer les demi-finales, les Maritimes, 2e du classement, sont favoris face aux Parisiens. Mais ces derniers, juste derrière sur la 3e marche du podium, auront à cœur à prendre des points au stade Marcel-Deflandre pour obtenir le meilleur classement et pouvoir disputer le match de barrage à domicile en vue de se qualifier pour les demi-finales de Top 14. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05.