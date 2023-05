L’intersyndicale des retraités de Charente-Maritime reste mobilisée contre la réforme des retraites. Elle l’a fait savoir hier au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue à Lagord, près de La Rochelle. Les syndicats jugent cette réforme injuste et inacceptable, et appellent à une forte mobilisation le 6 juin prochain, dans le cadre d’une nouvelle journée d’action et de grève nationale. Les militants vont continuer de distribuer des tracts dans la rue et sur les marchés pour motiver les troupes. À noter qu’un rassemblement intersyndical est organisé samedi à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle, à l’occasion du 80e anniversaire du Conseil national de la Résistance.