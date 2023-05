Les consignes à respecter pour une baignade en mer en toute sécurité. À la veille de ce long week-end de la Pentecôte qui s’annonce chaud et ensoleillé, la Préfecture maritime de l’Atlantique, dont dépend la Charente-Maritime, rappelle quelques conseils de bon sens aux baigneurs qui seraient tentés de piquer une tête : nagez accompagné, informez votre entourage, renseignez-vous sur les courants, les marées et le phénomène de baïnes, vérifiez la température de l’eau, et privilégiez une zone autorisée et surveillée.