Le palmarès 2023 du Pavillon bleu a été dévoilé hier. Plus de 500 plages et ports français sont labellisés cette année. La région Nouvelle-Aquitaine figure dans le top 3, derrière l’Occitanie et la région PACA, avec 60 plages lauréates dont 12 en Charente-Maritime et 2 ports récompensés dont celui de Saint-Denis-d’Oléron qui conserve son Pavillon bleu.