Plus d’une centaine d’offres de contrats d’apprentissage et de professionnalisation à pourvoir cet après-midi au Forum de l’alternance à Surgères. C’est la première édition. L’objectif est de faire se rencontrer des jeunes de 15 ans et plus avec des recruteurs du territoire et des organismes de formation. Présentation avec Gaëlle Fontaine, chargée de mission Emploi et formation à la Communauté de communes Aunis Sud qui propose ce forum :

Rendez-vous cet après-midi de 13h30 à 17h, à la salle du Lavoir, à Surgères.