Le pont du Brault restera fermé pour au moins trois semaines. Après l’avarie majeure qu’il a subie jeudi dernier, l’ouvrage, qui relie la Charente-Maritime à la Vendée à Charron, est bloqué en position levée en raison d’un vérin qui a cassé. Il fait actuellement l’objet de diagnostics et d’opérations de sécurisation, car le tablier menace de tomber. La circulation routière sur la RD9 est par conséquent interrompue, et une grande partie du trafic est déviée sur Marans où la traversée est désormais difficile. Un retour à la normale est prévu au plus tôt le 16 juin. La navigation pourra reprendre d’ici fin mai.