Scène ouverte du 19/05/2023 avec le groupe Black sheep de Mornac-sur-Seudre.

Le groupe Black sheep basé sur Mornac-sur-Seudre a été fondé en 2018. Il a connu quelques changements avant d’avoir une stabilité à partir de 2020. Il est comosé de cinq membres : 1 chanteuse (Coralie) 1 Batteur et cœur (Vince) 1 Bassiste (David) 1 Guitare Rythmique et cœur (Xavier) et 1 Guitariste Lead (Charly).

En concert le vendredi 26 mai 2023 en soirée à la Cabane des sales gosses à Ronce-les-Bains.

https://www.facebook.com/blacksheepband17