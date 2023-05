À Saint-Hilaire-de-Villefranche, l’association « Un temps pour soi m’aime » vous accueille à son salon les samedi 10 et dimanche 11 juin, de 9h à 19h, au 9 rue du presbytère, dans un environnement ressourçant. De nombreux ateliers seront proposés pour retrouver votre plein potentiel : massage, biodanza, sieste shamanique, réflexologie et bien d’autres. Sur place repas, goûter champêtre et produits locaux. 130€ la journée et 200€ les deux jours. Places limitées. Réservations jusqu’au 3 juin au 06 85 90 12 88 et par mail à untempspoursoimaime@gmail.com.