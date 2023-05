Le permis d’aménager a été déposé. Une étude environnementale supplémentaire doit être réalisée. Parallèlement, le dossier de consultation des entreprises est en cours de préparation et devrait être lancé dans le courant de l’été. Tous les financements sont désormais acquis. Après 11 ans d’attente, ce vieux serpent de mer, qui consiste à créer un pôle d’échanges multimodal pour faciliter l’accès à la gare, le stationnement et favoriser le transport ferroviaire, est enfin prêt à sortir de terre. Et il y a urgence comme le souligne Jean Gorioux, président de la Communauté de communes Aunis Sud, qui porte le projet :

Les ordres de services sont prévus pour début 2024. S'ensuivront 18 mois de travaux qui s'annoncent colossaux. Le montant du projet s'élève à 4,7 millions d'euros HT.