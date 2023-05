Le Vieux-Port de La Rochelle noir de monde hier après-midi. Au lendemain de la victoire incroyable des Jaune et noir en finale de Coupe d’Europe de rugby, environ 50 000 supporters se sont massés sur les quais pour assister à la parade en bus à impérial des Champions d’Europe qui ont conservé leur titre, en battant samedi soir le Leinster à Dublin, en Irlande, 26 à 27. Un moment intense de joie et de fierté pour célébrer cette 2e victoire consécutive en finale de Champions cup et la 2e étoile décrochée par les joueurs du Stade rochelais. Ces derniers qui visent désormais le doublé et un titre de champion de France. Alors qu’ils joueront la dernière journée de la saison régulière de Top 14 samedi prochain à domicile face au stade français, ils sont d’ores et déjà qualifiés pour les demi-finales du championnat.