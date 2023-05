Rencontre avec Audrey Pluchon. À 25 ans, cette ancienne élève du Lycée du bois de Surgères est designer-ébéniste. Sa spécialité : la fabrication de mobiliers à partir de matières recyclées, issues de déchets professionnels. À ce titre, elle a reçu l’an dernier le prix « Espoir » des Trophées CyclaB de l’innovation et de l’économie circulaire. Et elle vient de signer un partenariat pour la réalisation des dix pupitres de la « Voie des poètes », le parcours poétique qui sera inaugurée demain à Surgères. Son travail a consisté à accompagner huit étudiants et deux professeurs du Lycée du bois, en coordination avec la Ville de Surgères, la Médiathèque et le syndicat mixte Cyclad. Elle raconte :

Audrey Pluchon qui sera présente à l’inauguration demain soir à 18h dans le parc du château de Surgères, à l’occasion des 10 ans du label Ville en poésie.