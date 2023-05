La Communauté de communes organise à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche les premières Journées des métiers de la mer. L’occasion de valoriser des filières encore trop boudées par les demandeurs d’emploi et les scolaires, et qui peinent à recruter, mais aussi de promouvoir et soutenir un patrimoine et une économie locale importante.

Faire connaitre et aimer les métiers de la mer auprès des jeunes, susciter des vocations et perpétuer une tradition mais aussi, permettre au grand public de venir échanger avec des passionnés, tels sont les objectifs affichés pour la première édition des Journées des métiers de la mer, initiée par la Communauté de Communes. Du 11 au 14 mai, toute la filière sera mise à l’honneur sur l’île d’Oléron au travers d’une série de visites qui seront autant de rencontres pour comprendre la diversité et l’étendue des métiers qu’elle rassemble. Les métiers en lien à la mer ont, en effet, façonné l’histoire et la culture de l’île. Avec une ceinture littorale remarquable, la filière représente une activité économique fondamentale de la vie insulaire. Le bassin Marennes-Oléron constitue d’ailleurs l’un des plus grands centres ostréicoles d’Europe. Fin 2020, le secteur représentait 15,4% des établissements actifs employeurs de l’île d’Oléron et 20,4% des postes salariés. Ces chiffres témoignent de l’importance de leurs rôles économiques et stratégiques. Pêcheurs, ostréiculteurs, mareyeurs, sauniers, sauveteurs… tous ces professionnels dessinent les perspectives d’avenir pour le territoire. C’est la raison pour laquelle les élus communautaires ont souhaité organiser la première édition des Journées des métiers de la mer. Cet événement inédit revêt deux ambitions. La première est d’attirer les demandeurs d’emploi et les scolaires vers une filière qui peine à recruter. Pour cela, des temps d’échanges privilégiés avec les professionnels leur seront réservés durant les deux premières journées. La seconde ambition est de mettre l’accent sur une économie locale importante, la soutenir et la promouvoir. De nombreuses visites d’exploitations sont ainsi programmées à destination du grand public tout ce week-end.

Et vous retrouvez le programme complet sur le site cdc-oleron.com