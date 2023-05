Filles et garçons, vers plus d’égalité à Royan. La Ville organise cette semaine une opération de sensibilisation pour tordre le cou aux stéréotypes et clichés associés au genre. Rendez-vous ce mercredi de 10h à 17h place Charles-de-Gaulle pour découvrir les animations, jeux et expositions proposés sur ce thème, autour du Village de l’égalité. Un théâtre-débat aura lieu vendredi à 10h et 14h30 à la salle Jean-Gabin, avec le spectacle « Un prince pas si charmant » pour réfléchir sur l’éducation des filles et des garçons.