J-2 avant l’inauguration de la Voie des poètes à Surgères, à l’occasion du 10e anniversaire du label Ville en poésie. Créé à l’initiative de la Médiathèque municipale, ce parcours poétique installé le long de la Gères, derrière le parc du château, est constitué de 10 pupitres présentant 10 poèmes contemporains. Ces derniers ont été conçus à partir de matières recyclées par huit élèves et deux professeurs du lycée du bois de Surgères, en collaboration avec la designer Audrey Pluchon et en partenariat avec l’Atelier CyclaB, avec l’ambition de mettre l’accent sur le réemploi, comme le souligne Anne-Sophie Descamps, vice-présidente de Cyclad, syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets qui gère l’Atelier CyclaB :

L’inauguration a lieu vendredi à 18h, en présence d’une dizaine de poètes qui participeront le lendemain à une table ronde à 10h, près de la Médiathèque. C’est ouvert à tous.