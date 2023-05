Le déplacement d’Emmanuel Macron hier à Saintes. Le chef de l’État s’est rendu au lycée Bernard-Palissy où il a annoncé à la mi-journée le déblocage d’un milliard d’euros d’investissements de plus par an en faveur des lycées professionnels, dans le cadre de son projet de réforme de la formation professionnelle qu’il a qualifiée de « grande cause nationale » pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l’insertion des jeunes. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/macron-1.mp3 Tenus à l’écart à quelques centaines de mètres du déplacement présidentiel, plusieurs centaines de manifestants, mobilisés depuis la matinée, ont réclamé le retrait de la réforme des retraites, à l’instar de Franck Chauvin et Jérôme Pudal de la CGT des cheminots de Saintes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/macron-2.mp3 Cette action intersyndicale a été une réussite pour Julien Batoux, nouveau secrétaire général de l’Union locale CGT de Saintes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/macron-3.mp3 L’intersyndicale de Saintes appelle à une nouvelle manifestation le 6 juin, dans le cadre d’une 14e journée d’action nationale.