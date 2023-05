À Surgères, une soixantaine d’enseignants et de parents d’élèves du collège Hélène de Fonsèque se sont mobilisés hier midi devant les grilles de l’établissement. Dans le cadre d’une opération « collège mort », les profs se sont mis en grève pour la journée, et aucun parent n’y a déposé son enfant ce jeudi. Tous réclament plus de moyens pour leur établissement qui, selon eux, est sous-doté. Une situation qui dure depuis trois ans maintenant, comme s’en désole Céline Gouttefangeas, professeure de Lettres et représentante du personnel et du syndicat enseignant SNES :

