Affaire Leslie et Kevin. Guy Trompat a été placé en détention provisoire à l’issue de l’audience qui s’est tenue hier au tribunal de Niort. Le père de Kevin était présenté en comparution immédiate pour instigations à l’assassinat et menaces de mort. Il avait promis une grosse somme d’argent pour quiconque tuerait les auteurs du meurtre de son fils ou leurs proches. Il avait lancé des appels à la vengeance au lendemain de la découverte du corps de son fils début mars en Charente-Maritime. Guy Trompat, 50 ans, a demandé un délai pour préparer sa défense. L’audience a été renvoyée au 2 juin. En raison de son lourd passé judiciaire, 22 condamnations en 30 ans, et du risque de renouvellement des faits, il a été incarcéré.