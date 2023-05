L’intersyndicale mobilisée pour la venue d’Emmanuel Macron aujourd’hui à Saintes. Le Président est attendu à la mi-journée au lycée Bernard-Palissy pour évoquer son projet de réforme de la formation professionnelle qui vise à lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l’insertion professionnelle. Il sera accompagné de trois membres de son gouvernement : les ministres de l’Éducation nationale Pap Ndiaye et du Travail Olivier Dussopt, et la ministre déléguée à la formation et à l’enseignement professionnel Carole Grandjean. Les syndicats sont prêts à les accueillir pour dénoncer ce nouveau projet de réforme et demander le retrait de la réforme des retraites, comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire départementale de la fédération Force ouvrière de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle :

