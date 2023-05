Nouveau nom du Festival des cultures francophones qui va durer plus longtemps, puisque l’évènement populaire autour de la francophonie, qui en est à sa 12e édition, va se dérouler jusqu’au 3 juin. Ça commence ce soir avec en ouverture une conférence sur « la francophonie vue à la radio », animée par Yvan Amar, journaliste à RFI, à la Maison des initiatives et des services. Suivie de l’évènement « Faites MHB » samedi avec des concerts et des animations en ville. C’est gratuit.