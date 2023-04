Affaire Leslie et Kevin : le récit de la nuit d’horreur révélé. À partir des éléments d’investigation de la gendarmerie, le journal Le Parisien vient de livrer le déroulement de la soirée du 25 au 26 novembre 2022 à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, qui aura été fatale au jeune couple, dont les corps ont été retrouvés début mars, enterrés en Charente-Maritime. Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat seraient tombés dans un piège tendu par l’un de leurs proches, sur fond de dette de drogue et de jalousie amoureuse. Cinq hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Sur les cinq suspects mis en examen, c’est Tom Trouillet, l’ami du couple qui devait l’héberger à Prahecq fin novembre, qui aurait planifié le meurtre. D’abord mis en examen pour enlèvements et séquestration, il serait en passe de l’être également pour assassinats. Il aurait agi par déception amoureuse, suite à une brève aventure avec Leslie qui a eu ensuite une relation avec Kevin sous son toit. Mais aussi sous la pression de Kevin dont il était redevable d’une dette de drogue de 30 000 euros. Tom Trouillet aurait alors formé un commando pour se débarrasser du couple. Un commando composé de Nathan Badji, Enzo Challat et Mickaël Zadi. Nathan se serait présenté au domicile de Tom où le couple devait passer la nuit, muni d’un marteau avec lequel il a assommé Kevin, puis Leslie. Tom aurait achevé le premier. Les deux victimes ont ensuite été chargées dans le coffre de la voiture d’Enzo, puis conduites vers les lieux où elles ont été enterrées à Virson pour Leslie et Puyravault pour Kevin. Sur place Leslie, encore vivante, aurait été achevée à coups de pelles par Tom Trouillet. Les quatre hommes ont ensuite fait appel à un 5e complice, arrêté il y a 15 jours en même temps que Mickaël Zadi, pour tenter de nettoyer la scène de crime. La maison de Tom Trouillet, qui était maculée de sang, a été lavée au white-spirit. Mais pas suffisamment, puisqu’une bague couverte de sang aurait été trouvée sur place par les enquêteurs.

Qu’est-il arrivé à Onyx, le chien de Leslie et Kevin, porté disparu depuis la nuit du meurtre fin novembre ? Toujours selon Le Parisien, il serait encore en vie et se trouverait en Dordogne. Le staff croisé malinois aurait été enfermé la nuit du drame dans la salle de bains de la maison de Tom Trouillet qui hébergeait le couple. Il aurait été retenu pendant plusieurs jours. Des boulettes de bœuf mélangées à de la mort-aux-rats lui auraient été données. Une tentative d’empoisonnement qui n’aurait pas fonctionné. Tom aurait alors demandé à son complice Nathan Badji de supprimer l’animal avec un fusil de chasse, mais ce dernier n’aurait pas pu le tuer et serait allé jusqu’en Dordogne pour relâcher le chien. Onyx n’a toujours pas été retrouvé. Et le fait qu’il ne soit ni pucé ni tatoué risque de compliquer la tâche.