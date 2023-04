Deux nouvelles manifestations contre la réforme des retraites en Charente-Maritime, avant la mobilisation du 1er mai qui s’annonce massive partout en France. Avec deux rassemblements ce vendredi dans le département, à l’occasion de la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail et de la Journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail. Ce matin sur le parking du belvédère de La Pallice à La Rochelle, et ce soir à 18h devant le palais de justice de Saintes. Histoire de maintenir la pression et la mobilisation avant la Fête du travail ce lundi, qui verra l’organisation de quatre manifestations à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort, place Charles-de-Gaulle à Royan et sur le parvis de la gare à La Rochelle, avant un barbecue revendicatif.