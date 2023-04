Cela fait un an ce lundi jour pour jour qu’Emmanuel Macron a été réélu président de la République française. À cette occasion, des appels à manifester ont été lancés pour continuer à dénoncer la réforme des retraites et le passage en force du chef de l’État, avant la grande mobilisation du 1er mai qui connaîtra quatre manifestations en Charente-Maritime à 10h30 à La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan. Plus de 400 casserolades ou concerts de casseroles vont avoir lieu ce soir à 20h dans tout le pays, et notamment place de l’Europe à Surgères et devant la mairie de Rochefort. Depuis une semaine et l’allocution d’Emmanuel Macron, les casserolades se multiplient pour accueillir le président et ses ministres dans leurs déplacements dans tout le pays.