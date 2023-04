Depuis cinq ans maintenant, et la découverte de l’insecte sur le secteur, des opérations sont menées chaque année pour traquer le coléoptère qui dévore les végétaux, pouvant représenter une menace pour les arbres. Rappelons qu’il est inoffensif pour l’homme et les animaux. Cette campagne pourrait bien être la dernière.

Depuis 2018, des prospections en zone délimitée sont réalisées à plusieurs périodes de l’année, dans les espaces publics et les parcelles privées, sous le contrôle de la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine. L’objectif étant de couvrir le cycle de développement du capricorne asiatique. Des prospections simples auront donc lieu entre avril et novembre, suivies de prospections avec l’intervention d’une brigade cynophile au printemps et à la fin de l’été, à savoir du 17 au 28 avril, et du 11 au 22 septembre. En cas d’absence des propriétaires, des avis de passage seront distribués, afin de programmer un rendez-vous avant le départ de la brigade. Les résidents de la zone délimitée sont invités à participer activement à ces opérations de surveillance, en laissant le libre accès à leur jardin et en signalant toute suspicion de présence du capricorne asiatique des agrumes à la DRAAF. Les inspecteurs seront également présents en dehors de ces dates pour contrôler les espaces publics et certaines parcelles privées identifiées. Les prospections réalisées dans la zone tampon de 500 à 2000 mètres en automne ne seront pas réalisées cette année.

Les dates des prospections 2023, qui seront réalisées avec la brigade cynophile, seront en principe les dernières, compte-tenu de l’absence de nouvelle détection du coléoptère depuis juillet 2019.