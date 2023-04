Évènement ce week-end en Charente-Maritime avec quatre projections en avant-première du film « La plus belle pour aller danser » de Victoria Bedos, avec Philippe Katerine, Pierre Richard, Patrick Paroux alias Parizot dans la série Camping paradis, et Brune Moulin. La jeune comédienne qui a reçu le prix d’interprétation féminine pour ce film au dernier festival de l’Alpe d’Huez. Une partie de l’équipe sera présente samedi à 17h45 au cinéma de Saintes, à 20h45 à Royan, dimanche à 14h à La Rochelle et à 15h45 à Rochefort. Gagnez vos places en jouant sur helenefm.com et vogradio.fr, partenaires de l’évènement.