À Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, la Maison des douanes a rouvert ses portes ce week-end. Pour cette nouvelle saison qui débute, l’espace culturel de la Communauté d’agglomération Royan atlantique accueille une nouvelle exposition baptisée « Un jardin secret ». La rencontre de deux artistes de renommée internationale, l’Anglaise Rebecca Louise Law et la Française Ayline Olukman. Leurs œuvres se dévoilent au fil de la visite et se répondent dans un dialogue inédit sur la féminité et la nature. Chacune y exprime sa propre définition du jardin secret. Mais l’ensemble de l’expo est bien le fruit d’un travail réalisé en commun, comme l’explique l’artiste, plasticienne, peintre et photographe Ayline Olukman :

Un travail de concert pour les deux artistes, avec un message commun à transmettre à travers cette exposition. Ayline Olukman :

L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 novembre à la Maison des douanes, 46 rue de l'Océan à Saint-Palais-sur-Mer. C'est ouvert tous les jours, sauf le mardi hors vacances scolaires, de 14h à 19h30 jusqu'au 30 septembre. Et de 14h à 18h du 1er octobre au 5 novembre.