La mobilisation contre la réforme des retraites Acte XII se prépare. L’intersyndicale appelle à une nouvelle journée d’action et de grève ce jeudi, à la veille d’une décision importante du Conseil constitutionnel qui doit valider ou non le texte. Elle en demande toujours le retrait. Quatre manifestations sont prévues en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et place Charles-de-Gaulle à Royan. Et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. Deux autres rassemblements sont organisés le lendemain à 19h devant la préfecture de La Rochelle et devant la sous-préfecture de Saintes. Jeudi dernier, entre 6 000 et 12 000 personnes se sont mobilisées dans le département.