180 élèves du collège Joliot-Curie de Tonnay-Charente ont participé vendredi après-midi à un Forum des métiers organisé au sein de l’établissement. À destination des classes de 4e et de 3e, ce rendez-vous créé à l’initiative du Rotary club Tonnay-Charente estuaire était une première pour l’association, qui s’est donnée pour mission de permettre aux jeunes de rencontrer plus d’une quarantaine de professionnels, venus témoigner de leur expérience. On écoute la présidente Caroline De Quelen :

Ce Forum des métiers intervenait à un moment charnière dans la scolarité des jeunes, comme le souligne la principale du collège de Tonnay-Charente Anne Vidal :

L’objectif pour les années à venir sera d’élargir ce Forum des métiers à plus d’élèves du collège. Caroline De Quelen :

De quoi répondre ainsi aux difficultés qu’ont régulièrement les élèves de 3e à trouver un stage de découverte en milieu professionnel.