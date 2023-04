Conséquences de la grève ce jeudi, des perturbations sont encore à prévoir dans les transports, mais moins que lors des précédentes journées de mobilisation. Côté trains, la SNCF annonce 3 TGV sur 4, 1 TER sur 2 en moyenne et 1 train Intercités sur 4.

Côté bus, le trafic est perturbé à La Rochelle. Et des difficultés sont à prévoir à Saintes et dans son agglomération, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des élèves à bord des cars scolaires entre Vénérand et Le Douhet, Bussac et Saint-Vaize, La Jard, Colombiers et Montils, et Saint-Sauvant, Saint-Césaire et La Chapelle-des-Pots. À Rochefort, toutes les lignes sont assurées. Des retards sont à prévoir lors de la manifestation.

Des perturbations sont également à prévoir dans les écoles, notamment à La Rochelle, avec un mouvement de grève des enseignants et des personnels de l’Éducation nationale qui s’annonce fortement suivi. Les parents d’élèves, dont les profs sont en grève, sont invités à envisager un mode de garde alternatif. À Rochefort, une seule école sur 16 est fermée, la maternelle Guérineau, mais la plupart des services de cantine et d’accueil périscolaire ne sont pas assurés.