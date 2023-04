L’appel à une 11e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites aujourd’hui. L’intersyndicale reste plus déterminée que jamais, après avoir quitté hier matin une réunion avec la Première Ministre Élisabeth Born qui s’est soldée par un échec. La cheffe du gouvernement refusant toujours le retrait de sa réforme. Ce qui ne surprend pas Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale de la CGT Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/cgt-050423-1.mp3 L’intersyndicale est désormais suspendue à la décision du conseil constitutionnel le 14 avril. Yvonne Gaborit :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/cgt-050423-2.mp3 L’intersyndicale appelle à quatre rassemblements en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes et place Charles-de-Gaulle à Royan, à 14h place Colbert à Rochefort après un barbecue unitaire, et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. La mobilisation s’annonce importante selon les renseignements, malgré une baisse le 28 mars dernier par rapport à la précédente manifestation.