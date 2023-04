Le coup d’envoi ce soir de la 3e saison de « Je te promets » sur TF1. Adaptation française de la série américaine « This is us », qui est en partie tournée depuis son démarrage en Charente-Maritime, comme l’été dernier à Surgères, Saint-Jean-d’Angély, Fouras, La Rochelle ou encore Rochefort. La série raconte la vie d’un couple incarnée par Camille Lou et Hugo Becker et de leurs trois enfants joués par Marilou Berry, Guillaume Labbé et Narcisse Mame. C’est à 21h10. Le premier épisode est disponible en avant-première sur tf1.fr, et les deux premières saisons sur la plateforme Disney+.