La présentation de la programmation culturelle sur le territoire d’Aunis Sud. Les élus de la Communauté de communes ont dévoilé jeudi dernier au siège à Surgères les différents temps forts qui vont composer cette saison qui se veut riche et haute en couleurs. Ainsi, le Conservatoire de musique va proposer une dizaine de rendez-vous, avec en point d’orgue la participation à la Fête de la musique le 21 juin. Le site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois rouvrira pendant les vacances de Pâques, du 8 au 12 avril, avant la saison estivale du 10 juillet au 31 août. Et puis le réseau des bibliothèques a prévu une dizaine d’animations également, comme le souligne Catherine Desprez, vice-présidente en charge de la culture :

Autre temps fort de la saison, le retour le 14 mai de l'évènement Cycle & sound. Une balade gourmande et musicale à vélo qui aura lieu cette année entre Ciré-d'Aunis et Ardillères. Barbara Gautier, conseillère déléguée au tourisme, nous en parle :

Et la CdC Aunis Sud recherche des bénévoles pour sécuriser le parcours.