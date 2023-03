L’appel à une manifestation d’ampleur internationale contre les bassines demain dans le sud des Deux-Sèvres. En Charente-Maritime, la préfecture a pris une série de mesures cette semaine pour éviter tout risque de débordements, comme des interdictions de manifestations et d’attroupements dans plusieurs communes de l’Aunis ce week-end. Hier, un arrêté a été pris concernant des restrictions de circulation entre La Rochelle et Niort. Et plus précisément dans les secteurs de Ferrières, Benon et Saint-Pierre-d’Amilly. Des opposants aux réserves d’eau agricole ont en effet prévu de partir en convoi de La Rochelle afin de rejoindre les lieux de manifestation à Mauzé-sur-le-Mignon et Sainte-Soline.