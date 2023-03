Forte mobilisation en France pour la 9e journée d’action contre la réforme des retraites. Entre 1 et 3,5 millions de manifestants ont défilé hier dans le pays. La journée a été marquée par des scènes de violence, comme à Paris. En Charente-Maritime, pas de heurts, mais beaucoup de monde dans la rue. Selon les syndicats, ils étaient 15 000 manifestants à La Rochelle, 9 000 à Saintes, 5 000 à Rochefort, 400 à Royan, 150 à Jonzac et quelques dizaines à Marennes. Moitié moins selon la préfecture. Parmi les manifestants, on aura noté la présence du sénateur socialiste Mickaël Vallet et de la députée insoumise du Val-de-Marne Clémence Guetté.