De nouvelles mesures d’interdiction ont été prises hier par la préfecture de la Charente-Maritime, en prévision des manifestations anti-bassines prévues du 24 au 26 mars dans le sud des Deux-Sèvres. Alors que plusieurs milliers de militants sont attendus, de nouveaux arrêtés ont été publiés, afin de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Un arrêté interdit les manifestations et les attroupements du vendredi 24 mars 20h au dimanche 26 mars 20h, dans huit communes de l’Aunis : Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Pierre-d’Amilly, Cram-Chaban, Benon, Ferrières, La Laigne, Courçon et La Grève-sur-Mignon. La circulation d’engins agricoles est également interdite sur un périmètre élargi autour de Surgères (18 communes), sauf ceux appartenant à une exploitation agricole locale. Cet arrêté intervient alors qu’une réserve d’eau pour l’irrigation a été vandalisée hier sur la commune des Gours, en Charente. Les bâches ont été lacérées. La préfète a condamné cet acte de malveillance avec la plus grande fermeté.