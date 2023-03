« La réforme des retraites entrera en vigueur d’ici la fin de l’année ». Tels sont les propos du président Emmanuel Macron ce mercredi, à la veille d’une nouvelle journée de manifestations et de grève nationale. « Cette réforme, elle est nécessaire », s’est défendu le chef de l’État, alors que la mobilisation ne faiblit pas dans le pays. De nouveaux blocages ont été observés aujourd’hui, comme au rond-point de Lagord où au dépôt de bus de La Rochelle. Ce qui a entraîné, comme hier, des difficultés de circulation.

Demain donc, nouvelle journée de mobilisation avec trois rassemblements en Charente-Maritime, à La Rochelle, Rochefort et Saintes. Saintes où une manifestation lycéenne partira du lycée Palissy vers 10h pour rejoindre le rassemblement intersyndical devant le palais de justice qui s’annonce aussi important que les précédents, comme le souligne Agathe Morin, secrétaire de l’Union locale CGT de Saintes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/cgt-saintes-1.mp3 Agathe Morin qui nous a avoué avoir refusé de suivre l’intervention du chef de l’État à la télévision :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/cgt-saintes-2.mp3 Demain à Saintes, la manifestation prendra la direction du rond-point de la route de Rochefort, près de la MSA, où les cheminots grévistes assureront la restauration. A La Rochelle, la manifestation partira à 14h30 du parvis de la gare, après un pique-nique revendicatif. Tout comme à Rochefort. Départ à 14h du rond-point du Polygone.

Conséquences de la grève, des perturbations sont à prévoir dans les transports. La SNCF annonce 4 TGV sur 5 et 2 TER sur 3 ce mercredi. La circulation des trains sera fortement perturbée demain.

Difficultés également dans les écoles. À La Rochelle, le mouvement de grève devrait être largement suivi, entraînant des perturbations dans l’accueil périscolaire et à la cantine. Les parents des enfants dont les enseignants seront en grève sont invités à envisager un mode de garde alternatif.

À Rochefort, 13 écoles sur 16 seront ouvertes, mais la plupart des services d’accueil périscolaire et de cantine seront fermés.