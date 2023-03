La 85e édition de la course amateure Bordeaux-Saintes interrompue à quelques kilomètres de l’arrivée ce dimanche. Un grave accident est survenu hier après-midi vers 16h30. L’un des participants a fait une lourde chute rue de Préan-Haut, au nord de Saintes. Il s’agit d’Alexy Fouquet, 25 ans, qui est originaire de Mayenne. Souffrant d’un traumatisme facial et d’une plaie ouverte à la pommette, il a été évacué en hélicoptère vers le CHU de Poitiers, mais il serait hors de danger. La course a été interrompue à 10km de l’arrivée. L’organisation a décidé de ne pas délivrer de classement officiel.