La production The Film TV recherche des habitants, adultes et enfants âgés de 6 à 15 ans, pour faire de la figuration sur le tournage du prochain film de Laurence Arné avec Dany Boon dans le rôle principal. Tournage qui aura lieu fin mai/ début juin. Il s’agit d’un road movie sous forme de comédie sur l’histoire d’une famille recomposée qui cherche à ressouder les liens familiaux lors de ce voyage. Les candidatures sont à envoyer rapidement. Il faut envoyer un mail avec photo, nom, prénom, âge, adresse et téléphone à castinghennedriks@gmail.com en indiquant Oléron en objet.