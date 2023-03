L’association Animation et tradition en pays de Seudre présente le spectacle « Les pays du cœur pour l’Ukraine » le dimanche 26 mars à 15h, à la salle La Salicorne, 2 route de l’Ilatte à Saujon. L’ensemble « Vulnu » de Marina Ostapei de Kiev vous fera découvrir ses danses, musiques et chansons folkloriques d’Ukraine. Sur scène un ténor, une soliste, quatre musiciens ainsi que douze danseurs. Tarif : 37€ par personne. Renseignements et réservations au 05 46 02 44 24 ou au 06 77 38 62 98 et par mail à patrickrenouleau@wanadoo.fr.