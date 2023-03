A Muron, salle des fêtes, l’association Les Messagères de l’espoir organisent deux lotos ce samedi 18 mars à 20h30 et ce dimanche 19 mars à 14h30. Plus de 2 000€ de lots par loto. 43 lots, bingo, tombola, buvette. A gagner de nombreux bons d’achat dont un de 700€ par loto, des corbeilles diverses, des lots de viandes et de nombreux autres lots. Ils seront animés par Phil. 2€ le carton. Partie spéciale à 3€ le carton et 5€ les 2 pour 200€. Diagoquine à 3€ le carton pour 150€. Formules à 15 et 20€. Réservations, non placées, au 06 33 02 91 00. Ouverture des portes le samedi à 18h30 et le dimanche à 13h.