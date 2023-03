L’intersyndicale départementale de Charente-Maritime appelle à de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites les 11 et 15 mars. La CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, Force ouvrière, la FSU, l’Unsa et Solidaires seront mobilisés demain et mercredi prochain. Les syndicats comptent maintenir la pression sur le gouvernement, avant le vote définitif du projet de loi le 16 mars. Ils ont d’ailleurs appelé les députés du département à voter contre, mais ils craignent un passage en force avec le recours au 49.3. Écoutez l’interview d’Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale de la CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/gaborit-11-et-15-mars-integral.mp3 Quatre rassemblements sont prévus demain en Charente-Maritime. À 10h30 place Colbert à Rochefort et place Charles-de-Gaulle à Royan, et à 14h30 devant le palais de justice de Saintes et devant la gare de La Rochelle. La mobilisation se poursuivra mercredi à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 devant la gare de La Rochelle après un barbecue revendicatif unitaire.