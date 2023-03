Des solutions innovantes pour dynamiser l’emploi saisonnier dans le bassin Marennes-Oléron. Depuis mardi, Pôle emploi renouvelle le genre éculé des traditionnels « jobs dating » pour proposer des formules plus modernes, afin de bousculer les codes. Ainsi, mardi, une version sportive entre recruteurs et demandeurs d’emploi a été organisée à Saint-Pierre-d’Oléron. Hier, c’est un job dating inversé qui a été proposé à Marennes. Et ce sont les chefs d’entreprises

qui sont allés au-devant des demandeurs d’emploi. Smaïl Boufroukh, directeur de Pôle emploi Oléron, nous en parle :

Ce job dating inversé a été plutôt bien ressenti par les recruteurs, à l’image de Laurie de l’hôtel Le Grand large à Dolus-d’Oléron, et Klaus Rivasseau, gérant du restaurant Le Piano bleu sur le port de La Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron :

Même constat du côté des demandeurs d’emploi comme Manuel et Isabelle :

Dernière étape de cette opération baptisée « La Vague des emplois saisonniers » mardi prochain avec un « Job & collecte », plage de Gatseau, à Saint-Trojan-les-Bains. Smaïl Boufroukh nous explique :

Pour participer, il faut contacter le Pôle emploi de Saint-Pierre-d’Oléron.