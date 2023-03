Une marche blanche est organisée ce dimanche à Niort en mémoire de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, ce jeune couple de 22 et 21 ans assassiné, dont les corps ont été retrouvés le week-end dernier à Puyravault et Virson, en Charente-Maritime. C’est la famille du jeune homme qui est à l’origine de cette marche. Celle de Leslie n’a pas souhaité prendre part à cette initiative. Le départ sera donné à 14h place de la Brèche. Hier, le procureur de Poitiers Cyril Lacombe a confirmé formellement les identités des victimes suite aux analyses ADN. Les dépouilles vont pouvoir être remises aux familles. Du côté de l’enquête, le mobile des suspects reste flou. Deux pistes sont toujours à l’étude : une déception amoureuse ou une dette financière liée à un trafic de stupéfiants.