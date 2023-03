Un trafiquant de stupéfiants qui sévissait sur l’île d’Oléron, en Charente-Maritime, a été interpellé dans les Deux-Sèvres lundi dernier. Une action conjointe entre les gendarmeries des deux départements a permis de mettre la main sur le suspect. Des perquisitions ont été menées aboutissant à la saisie de 25kg de résine de cannabis, plus de 8kg d’herbe, 1kg de cocaïne et 18 400 euros en espèces. Le mis en cause a été mis en examen et placé en détention.