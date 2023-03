La Sécurité routière au cœur d’une journée de sensibilisation demain à Puyravault, près de Surgères. Une opération qui intervient dans un contexte de hausse du nombre d’accidents mortels en Charente-Maritime, avec 54 tués sur les routes du département en 2022. En cause principalement, les conduites à risque : vitesse, alcool et consommation de produits stupéfiants. L’heure est donc à la mobilisation générale pour faire de la prévention, comme le souligne Kevin Saez, enseignant à la conduite en formation et l’un des organisateurs de cette action :

Divers ateliers pratiques seront proposés au cours de cette journée pour interpeller le public :

Rendez-vous demain de 9h à 17h devant la mairie de Puyravault. L’entrée est gratuite.