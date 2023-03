L’identité des corps confirmée dans l’affaire Leslie et Kevin. Hier, le procureur de Poitiers Cyril Lacombe a indiqué que les dépouilles retrouvées le week-end dernier en Charente-Maritime sont bien celles du jeune couple porté disparu depuis le 26 novembre dernier, après une soirée passée chez des amis à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Les nombreux tatouages ont permis d’identifier les victimes. Mais des analyses ADN, dont les résultats seront connus demain, le confirmeront formellement. Le corps de Kevin Trompat a été retrouvé enterré dans un champ à Puyravault, et celui de Leslie Hoorelbeke dans un bois à Virson. Ils étaient habillés et ne portaient pas de traces d’agressions sexuelles. Les décès ont probablement été causés par des coups portés avec un objet contondant, selon le procureur qui a rappelé que trois jeunes hommes ont été mis en examen dont deux pour assassinats, puis placés en détention. Le mobil n’est pas encore connu, mais deux pistes sont pour l’heure à l’étude : une déception amoureuse ou une dette financière liée à un trafic de stupéfiants.