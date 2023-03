Conséquence du mouvement social contre la réforme des retraites, l’inauguration de la Maison de l’égalité demain à Rochefort est annulée. La Ville a dû renoncer à maintenir l’évènement, qui devait se tenir à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et qui devait accueillir la marraine des lieux, en la personne de Julie Gayet, productrice et réalisatrice. L’endroit, dédié à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ouvrira au public le 21 mars.