Plusieurs milliers de manifestants ont défilé cet après-midi à La Rochelle. Ce matin, ils étaient plus de 8 000 à Saintes, selon les syndicats. Environ 4 000 selon les forces de l’ordre. Et quasiment autant à Rochefort. Du jamais vu depuis le début du mouvement entamé le 19 janvier dernier. Tous n’ont pas hésité à braver la pluie pour redire leur opposition à cette réforme, à l’image de Claude Leroy, secrétaire général Force ouvrière Rochefort-Marennes-Oléron :

De nombreux salariés du secteur privé se sot mobilisés ce matin à Rochefort, mais aussi beaucoup de fonctionnaires, comme cet enseignant du secondaire venu de Saint-Jean-d’Angély pour dénoncer le report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans :

Parmi les manifestants, de nouveaux visages sont apparus dans les cortèges, à l’image de Pascale :

Les syndicats appellent d’ores et déjà à de nouveaux rassemblements demain, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À 14h30 à Rochefort (place Colbert), Saintes (devant le palais de justice) et La Rochelle (devant la gare). Pour Nicolas Roulin, secrétaire général de l’union locale CGT de Rochefort, la mobilisation doit continuer jusqu’au retrait de la réforme :

Ce matin, dans le secteur de La Rochelle, des blocages ont été observés au centre de tri de La Poste à Périgny et au dépôt de bus de la RTCR à Lagord. Une cinquantaine d’étudiants ont également bloqué la fac de lettres. Une bonne chose selon Dominique, retraité rochefortais :

Forte mobilisation des profs contre la réforme des retraites dans l’Académie de Poitiers. Plus de 37% d’enseignants grévistes ont suivi le mouvement ce mardi selon le rectorat. Ils étaient plus de 39% dans le premier degré, et un peu plus de 32% dans le secondaire.