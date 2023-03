De nouvelles façons d’embaucher dans le bassin Marennes-Oléron. Afin de faciliter les recrutements sur le territoire, Pôle emploi organise trois évènements innovants. Ça commence ce mardi au gymnase de l’Oumière à Saint-Pierre-d’Oléron où demandeurs d’emploi et recruteurs vont pratiquer anonymement des échanges sportifs, mettant en avant les savoirs-être. Un job dating permettra des recrutements en direct après la levée de l’anonymat. Jeudi, un job dating inversé sera organisé à la Maison des initiatives et des services de Marennes. Et mardi prochain, une collecte de déchets anonyme sera proposée plage de Gatseau à Saint-Trojan-les-Bains entre demandeurs d’emploi et dix chefs d’entreprise.