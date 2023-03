Vers une hausse des impôts locaux à Marennes-Hiers-Brouage. Face à l’inflation, les élus devraient décider ce soir en conseil municipal, lors du Débat d’orientations budgétaires, d’une augmentation de la fiscalité sur les taxes du foncier bâti et non-bâti, et sur les résidences secondaires. Mais de façon modérée pour ne pas impacter trop lourdement les ménages, comme s’en justifie Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/impots-marennes-1.mp3 De quoi permettre d’améliorer les finances de la commune pour préserver l’investissement, notamment en ce qui concerne l’entretien de la voirie, ou encore la réalisation d’un projet de réaménagement du marché couvert pour y créer un espace de restauration convivial et festif. Il est aussi question du curage du bassin de baignade de Marennes-Plage pour éviter les désagréments survenus l’été dernier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/impots-marennes-2.mp3 Claude Balloteau ajoute qu’il n’y aura pas d’augmentation des tarifs de la cantine cette année, malgré une hausse des coûts suite au changement de prestataire l’an dernier.